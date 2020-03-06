Барабинск, Новосибирская область, , 13:41 — REGNUM В Барабинске потолок одной из квартир ветхого двухэтажного деревянного дома рухнул на ребёнка. Инцидент произошёл на ул. Ульяновской, 72.

«Потолок обвалился у наших соседей, прямо на голову их сыну — второкласснику, которого только чудом не зашибло, родители вовремя успели оттащить его в сторону. Вчера приезжали рабочие и попытались что-то отремонтировать, и их самих завалило досками. У других соседей потолок на подпорке, если убрать, всё завалится. Дом несколько раз горел, проводка искрит, крыша течёт, а весной вода поверх пола выступает», — рассказала общественной организации «Гражданский патруль» жительница дома.

Она уточнила, что потолок аварийного дома обещали починить к 6 марта. В доме живут несколько семей.

Общественники заявили, что обратились в прокуратуру города с требованием обязать администрацию расселить жильцов.