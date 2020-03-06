Томск, , 13:33 — REGNUM В Томской области утвержден график ледорезных и ледовзрывных работ. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, лёд на реках региона начнут разрушать с 11 марта.

Специалисты приступят к ослабление ледового покрова в местах повышенного заторообразования на Томи. Трехкилометровый участок у острова Чернильщиковский с отводом в протоку Поросскую планируют пропилить за пять дней.

С 15 марта ледорезные работы продолжатся в черте Томска, с 18 марта — в районе Боярских островов. Всего специалисты пропилят порядка 30 км ледового поля.

Также на Томи и Оби пройдут ледовзрывные работы. Взрывать лед начнут 13 марта.

Ледовзрывные работы в рамках госконтракта проведёт кемеровская компания «Кузбасспецвзрыв», ледорезные — новосибирское ООО «Финэксперт». В областном бюджете на эти цели предусмотрено 13 млн рублей. Ещё 7 млн рублей потратят на работу авиатехники, мониторинг заторообразующих условий и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году лед на реках Томской области также начали пилить и взрывать в марте.

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