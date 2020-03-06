Воткинск, Удмуртия, , 13:12 — REGNUM 70-летняя женщина в Воткинске сбила ребёнка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, и скрылась с места ДТП. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии. Инцидент произошёл утром 5 марта. После того, как женщина скрылась с места аварии, правоохранителям удалось найти автолюбительницу, сообщает портал «Сусанин». По фату происшествия проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года водитель автомобиля «ВАЗ» сбил троих детей на нерегулируемом переходном переходе в Апшеронском районе Краснодарского края. После ДТП дети были госпитализированы.