Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в получении крупной взятки задержан руководитель оперативной группы Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте.

По информации telegram-канала «ИнформБюро-ЮФО», вместе с высокопоставленным силовиком задержаны также старший оперативный сотрудник управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и их пособник. Сумма взятки составляет 2,5 млн рублей. Деньги были получены от таганрогских предпринимателей.

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием Южного следственного управления на транспорте СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области ранее был арестован исполняющий обязанности Сальского транспортного прокурора. Его подозревают в получении взятки за покровительство.

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