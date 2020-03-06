Ульяновск, , 13:02 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Удмуртии, которую обвиняют в хищении «пенсионерских» денег под видом социальной работницы. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет безработная, ранее судимая за мошенничество жительница Удмуртии. По данным правоохранителей, в октябре-ноябре 2019 года она неоднократно вводила ульяновских пенсионеров в заблуждение.

«Она убеждала их в необходимости замены имеющихся денежных средств в связи с якобы их обесцениванием. При этом злоумышленница передавала заранее приобретенные ею так называемые «билеты банка приколов», — говорят в надзорном ведомстве.

В результате три пенсионерки лишились более 340 тыс. рублей. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Ленинском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, которую обвиняют в хищении средств у 23 граждан. Ущерб оценивается на сумму более 1,6 млн рублей.

Также перед судом предстанет менеджер турагентства, которого обвиняют в хищении 1,3 млн рублей у клиентов.