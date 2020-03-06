Минск, , 13:02 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело о взрыве салютных установок при проведении 3 июля 2019 года в Минске праздничного салюта. Об этом сегодня, 6 марта проинформировал отдел информации ведомства.

«Двум сотрудникам российского предприятия-изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере, по ч.2 ст.299 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Действия офицера Минской военной комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере, по ч.2 ст.463 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

По версии следствия, в процессе заряжания салютных установок 1 и 2 июля 2019 года обвиняемые нарушили правила обращения с пиротехническими (фейерверочными) изделиями. В результате, при проведении салюта 3 июля прошлого года в минском парке Победы и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания салютных зарядов в стволах мортир четырех салютных установок.

Были разрушены пусковые модули, но главное — человеческие жертвы: от полученных телесных повреждений скончалась женщина и ещё 11 гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Имущественный ущерб оценён в 742 тыс белорусских рублей (почти $350 тыс в эквиваленте).

Помимо трёх обвиняемых, двое из которых граждане России, в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта (ч.1 ст.456 УК РБ). Расследование этого уголовного дела продолжается.

«Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета», — сказано в официальном сообщении.