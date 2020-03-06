Рязань, , 12:56 — REGNUM Два низководных моста оказались подтопленными в результате подъёма воды в реке Пара в Сапожковском районе Рязанской области. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Под водой оказались мосты вблизи населённых пунктов Дмитриевка и Красная Яблонька. Транспортное сообщение между сёлами не нарушено, но объездной путь отсутствует.

В МЧС отметили, что организована работа пожарного расчёта, полиции, жителей обслуживает Сапожковская районная больница.