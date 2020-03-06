Кампала, , 12:55 — REGNUM Полиция арестовала жителя столичного пригорода Кавемпе, подозреваемого в убийстве его семилетней дочери за неспособность сделать домашнее задание. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По предварительной версии следствия, подозреваемый, который является жителем Кампалы, якобы вернулся домой с работы в понедельник, 2 марта, и спросил свою дочь, выполнила ли она домашнюю работу.

Девочка сказала, что она не сделала домашнюю работу. В ответ на это подозреваемый, по данным полиции, набросился на свою дочь и избил ее до смерти.

Представитель метрополитена Кампала Патрик Оньянго объяснил, что мачеха девушки пыталась удержать подозреваемого от нападения на девочку, но он не остановился.

«Мачеха позвонила жителям, чтобы помешать мужу бить девочку, но это не помогло. Именно жители вызвали сотрудников полиции из отдела защиты детей и семьи в Кавемпе, чтобы арестовать [подозреваемого]», — сказал Оньянго.

Полиция арестовала подозреваемого и отвезла его в полицейский участок Кавемпе. От полученных травм школьница скончалась в больнице в Мулаго.

«Мы поговорили с отцом, и он говорит, что он намеревался не убить девочку, а хотел только наказать ее за то, что она не выполнила домашнее задание вовремя», — сказал Оньянго.

Оньянго сказал, что подозреваемому будут предъявлены обвинения в убийстве.