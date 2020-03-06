Магас, , 12:32 — REGNUM

В Ингушетии отравились угарным газом пять человек — родители и трое детей. Пострадавшие проживали в частном доме в селении Барсуки Назрановского района республики. Информация о ЧП постапила рано утром 6 марта в центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Ингушетии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В Ингушскую республиканскую клиническую больницу с признаками отравления газом были доставлены мать и дети, младшему из которых пять лет, старшему — восемь. Позже появилась информация о том, что и отец семейства также был доставлен в больницу. Их состояние не вызывает опасения — у всех легкая степень отравления.

Как установлено, предварительной причиной ЧП стало нарушение эксплуатации системы отопления.