Новосибирск, , 12:26 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 6 марта, обрушилась крыша здания насосной станции завода «Сибэлектротерм» на улице Петухова.

«В районе 9 часов утра был грохот. Пошли наши работники смотреть, что случилось, и обнаружили, что обрушилась крыша на насосной станции, которая снабжает завод водой. Там стоят насосы для обеспечения пожаротушения, и всё это обвалилось, потому что снег не убирался. Сейчас всё находится в заваленном состоянии», — рассказал «НГС Новостям» очевидец.

Информацию изданию подтвердила пресс-секретарь РАТМ Холдинга, который управляет заводом.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал и повреждение не влияет на работоспособность станции.