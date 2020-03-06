Кабул, , 12:31 — REGNUM Неизвестные боевики совершили нападение на участников церемонии в Афганистане, где присутствовал премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Об этом 6 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, в результате нападения пострадали 18 человек, высокопоставленный афганский политик избежал ранений.

«Нападение началось со взрыва, Абдулла и некоторые другие политики избежали ранений, они не пострадали», — отметил в комментарии журналистам агентства представитель премьер-министр страны Фрайдун Квазун.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли свою причастность к нападению, таким образом виновные пока не установлены.