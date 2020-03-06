Казань, , 12:08 — REGNUM В столице Татарии на улице Хлебозаводской горят склады. По данным СМИ, дым виден на несколько километров. Горит склад, где распиливали ламинат. Огнем полностью охвачена кровля и мансардный этаж одного из строений.

На место прибыли пожарные расчеты. Данные о пострадавших пока не поступали. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря примерно в 22:00 в Казани загорелся склад мебельной фабрики, расположенный на улице Короленко, 120, корпус 8. Площадь возгорания составила 5200 кв. метров. Трудности при тушении добавляло то, что ближайший источник воды находился в 600 метрах от склада.

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