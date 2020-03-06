Барнаул, , 11:56 — REGNUM Накануне выходных и праздничного дня — 8 Марта — жителей Алтайского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях.

По данным алтайских синоптиков, 8 и 9 марта ветер усилится (его порывы могут достигать 22 метров в секунду), а вместе с ним регион накроет снегом. Будут наблюдаться гололёд и налипание мокрого снега, а также понижение температуры до минус 24 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады с небольшими перерывами идут на Алтае больше месяца. В середине не февраля на метеостанциях края были установлены новые рекорды по количеству выпавших осадков. Так, в Барнауле на утро 10 февраля высота снежного покрова, увеличившись за сутки на 12 см, составила 67 см, что превышает норму в 1,7 раза.

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