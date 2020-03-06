Краснодар, , 11:44 — REGNUM Несколько сотрудников полиции задержаны следственными органами в рамках расследования уголовного дела в отношении их коллег — сотрудников полиции в Краснодарском крае. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В рамках расследования дела о преступном сообществе задержан начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, начальник отдела МВД России по Успенскому району, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Помимо получения взяток, их подозревают в создании преступного сообщества.

Ранее следствие сообщило о задержании командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, четырёх подчиненных ему инспекторов указанного подразделения, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Им, а также ещё троим задержанным судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как считают следователи, в течение нескольких лет, с 2016 по 2020 годы сотрудники полиции в составе преступного сообщества, систематически получали взятки за совершение незаконных действий на стационарном посту ДПС «Успенский» на автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае — за непривлечение водителей к ответственности за нарушения, а также за проезд транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.