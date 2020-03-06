Подгорица, , 11:37 — REGNUM На территории Черногории с 1991 по 2019 год было совершено 711 убийств, такие данные публикует CDM со ссылкой на управление полиции.

82 убийства до сих пор не раскрыты. Во многих случаях преступники известны, но недоступны для следственных органов.

По состоянию на начало 2020 года, не охваченные этим докладом, произошло еще восемь убийств. И за последние пять лет 46 человек были убиты в войне так называемых «шкалярского» и «кавачкого» мафиозных кланов. Активное противостояние этих ОПГ возобновилось в начале 2020 года.