Рыбинск, Ярославская область, , 11:33 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Росгвардии по Ярославской области. Снаряд был обнаружен рабочими, которые копали траншею возле одного из жилых домов Рыбинска.

Обнаруженный снаряд Росгвардия Ярославль

«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН обследовали 76-милимметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас представлял опасность, в связи с чем был вывезен на безопасное удаление от жилой застройки и уничтожен накладным зарядом», — рассказали в Росгвардии.

Скорее всего, снаряд не разорвался во время одной из бомбежек Рыбинска. В 1941—1943 годах город пережил три волны атак немецких бомбардировщиков.

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