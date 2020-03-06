Тюмень, , 11:33 — REGNUM Под Тюменью в коттеджном поселке Дербыши на улице Трактовой в ночь на 6 марта сгорели три дома. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вызов в спасательную службу поступил 5 марта в 23:45 по местному времени. Пожарные прибыли на место через 10 минут. Горели три рядом стоящих дома. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 400 кв. м.

Как сообщает тюменское издание «Вслух.ру», сгорел один жилой дом, два других строения находились в границах того же земельного участка и являются нежилыми. По словам хозяина участка, первым загорелся старый сухой дом, который он хотел разобрать, но руки не доходили. Затем огонь перекинулся на жилой дом и ещё одно строение. Причину возгорания пока не нашли, но пострадавший полагает, что ею могла стать старая электропроводка.