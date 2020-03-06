Уфа, , 11:36 — REGNUM Семь объектов остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе в Уфе. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба «Уфаводоканал».

По сообщению пресс-службы предприятия, 6 марта на улице Юбилейная 12/1 обнаружена утечка из земли.

В настоящее время сотрудники предприятия устраняют аварию. В связи с этим были отключены от водоснабжения семь объектов, которые расположены по адресам ул. Юбилейная 10, 16/1, 16, 18, 19, 19/6.

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