Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону осуждён на длительный срок за истязание падчерицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 марта.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2008-го по 2011 год мужчина избивал девочку 2000 года рождения (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание»), с 2009-го по 2014 год «неоднократно совершал в отношении девочки иные действия сексуального характера»(п. «а, б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону лишил злоумышленника свободы на 12,5 года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.