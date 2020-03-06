Ижевск, , 11:21 — REGNUM В отношении экс-главы службы гражданской защиты Удмуртии изменили меру пресечения. бывший чиновник выпущен из СИЗО и отправлен под домашний арест, сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики.

По словам представителя пресс-службы, домашний арест установлен до 5 мая, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава службы был задержан в декабре 2019 года при получении взятки, в его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, с 2017 по 2019 год он неоднократно получал взятки от подчинённых за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма взяток составила около 150 тыс. рублей. Он был задержан при передаче взятки в размере 45 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения своей вины чиновник не отрицал. Просил направить его под домашний арест.