Владивосток, , 11:31 — REGNUM На таможне Владивостока обнаружены радиоактивные автозапчасти, которые прибыли из Японии на теплоходе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

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«При радиационном контроле выявлены загрязненные бета-излучением части автомобиля AUDI TT COUPE: кузов, двигатель внутреннего сгорания и задняя подвеска», — рассказали таможенники.

Специалисты Роспотребнадзора Приморья провели оценку и вынесли заключение, что автозапчасти не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности. Бета-излучения на товарах быть не должно.

С начала 2020 года это уже второй случай выявления радиоактивных товаров из Японии. В январе в порт Владивостока привезли радиоактивный автомобиль.

«Это последствия аварии в 2011 году в Японии на атомной станции «Фукусима-1», которые ещё до конца не исчезли», — пояснили в таможенном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1» таможни Дальнего Востока выявили 535 радиационно-опасных товаров, прибывших из Японии.