Новосибирск, , 11:14 — REGNUM За текущею зиму от падения на льду пострадали около 8,5 тыс. новосибирцев, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

«По нашей просьбе Центр деловой жизни направил запросы в минздрав, в мэрию Новосибирска и в ГИБДД в отношении числа пострадавших горожан и числа поданных исков. Вот такие данные: министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов: «в период с 1 декабря 2019 года по 27 февраля 2020 года в травматологические пункты Новосибирска с травмами, полученными в результате падения на улицах, обратились 7 415 человек. Кроме того, в указанный период в ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» поступило 1 019 вызовов граждан, получивших травмы в результате падения на улицах», — уточнила Пинус.

Она рассказала, что совместно с юридической клиникой НГУ и юристом Екатериной Владимировой сформировали инициативу подачи исков в мэрию города «в отношении ущерба, понесённого горожанами от падений на льду».

«Мы хотим сделать эти процессы открытыми и показательными. Зачем мы это делаем? Чтобы показать горожанам, как нужно действовать в таких ситуациях с травмами для получения компенсаций, которые могут составить десятки и сотни тысяч рублей. Ну, а конечная цель — хорошо убранные улицы и пешеходные пространства города и отсутствие травм горожан», — уточнила депутат.