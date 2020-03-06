Йошкар-Ола, , 11:12 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении директора и замглавы МАУК «Центральный парк культуры и отдыха», которые обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). С утвержденным обвинительным заключением бело направляется в суд для рассмотрения по существу, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, замдиректора парка предложил директору заключать контракт с подконтрольным ему ООО «Парк «Мир развлечений» на предоставление аппаратуры звукоусиления по завышенной цене. С июля 2014 по май 2019 года было заключено 88 таких договоров на общую сумму 5,5 млн рублей. Благодаря совместным действиям обвиняемых, ущерб парку составил около 2 млн рублей.

Кроме того, в указанный период одному из предпринимателей было предоставлено в аренду помещение и гаражный бокс, оплата за которые перечислялась всё тому же подконтрольному замглавы парка ООО под видом оплаты за звукоусиливающую аппаратуру. Ущерб оценивается в 2,4 млн рублей.

В ходе расследования было допрошено 40 свидетелей, изъят большой объём документации, проведены оценочные, экономические и почерковедческие экспертизы. Материалы уголовного дела составили 14 томов. На имущество обвиняемых — долю в квартире и машину директора парка, а также земельный участок его заместителя — наложен обеспечительный арест.

Как сообщало ИА REGNUM, директор парка был задержан в октябре 2019 года. По предварительной версии, директор парка заключил невыгодные для учреждения контракты по завышенной цене, в связи с чем ущерб организации составил 5 млн рублей.

В декабре прошлого года был задержан и его заместитель. По данным местных СМИ, на момент задержания он являлся директором Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова.

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