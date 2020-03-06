Железноводск, Ставропольский край, , 11:31 — REGNUM Пожар случился в многоквартирном доме в западной части города Железноводска в Ставропольском крае утром 6 марта. Из здания были эвакуированы 50 жильцов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города-курорта.

К настоящему времени пожар уже потушен, на месте происшествия продолжают работать сотрудники краевого управления МЧС России. По предварительной информации, возгорание произошло вследствие бытовых причин. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://www.instagram.com/p/B9YXa_OHACH/

Эвакуированным жильцам предоставлена возможность разместиться в пунктах временного размещения, которые открыты на базе муниципальных гостиниц. Одному человеку понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу, сообщил на своей странице в Instagram глава города Евгений Моисеев.