Уфа, , 11:18 — REGNUM Семиклассник госпитализирован в больницу с серьезным отравлением в Уфе. Об этом 6 марта сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации журналистов, 13-летнего подростка обнаружили 5 марта около многоквартирного дома в районе Инорс.

Врачи диагностировали у парня сотрясение головного мозга и отравление неизвестным веществом.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии женщина, вернувшись из магазина, нашла сына мёртвым