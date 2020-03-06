Ханты-Мансийск, 6 марта 2020, 11:00 — REGNUM В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, зарезавшей знакомого ножом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.
Следствием установлено, что трагедия произошла утром 5 марта 2020 года в одной из квартир жилого дома по улице Мира в Ханты-Мансийске. В ходе ссоры 33-летняя хозяйка квартиры нанесла своему гостю не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных ранений мужчина скончался.
По фату в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»).
Как сообщает Znak.com, обвиняемой является корреспондент государственной телерадиокомпании «Вести-Югория» Анна Щ., мать двоих детей.