Ханты-Мансийск, , 11:00 — REGNUM В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, зарезавшей знакомого ножом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что трагедия произошла утром 5 марта 2020 года в одной из квартир жилого дома по улице Мира в Ханты-Мансийске. В ходе ссоры 33-летняя хозяйка квартиры нанесла своему гостю не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных ранений мужчина скончался.

По фату в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»).

Как сообщает Znak.com, обвиняемой является корреспондент государственной телерадиокомпании «Вести-Югория» Анна Щ., мать двоих детей.

«После того, как всё случилось, она позвонила одному из коллег, попросила заехать и отвезти ребёнка в детский сад, затем сама вызвала полицию. Возможно, был бытовой конфликт, самооборона. Я видел её накануне, она была трезвая, хорошо выглядела», — сообщил источник издания.