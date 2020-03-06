Йошкар-Ола, , 10:57 — REGNUM По факту обнаружения тела новорожденного на одной из улиц Йошкар-Олы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тело младенца с гнилостными изменениями было обнаружено 3 марта текущего года. По данному факту проводилась доследственная проверка, был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

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