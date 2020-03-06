Сыктывкар, , 10:57 — REGNUM В Республики Коми следственные органы начали расследование обстоятельства гибели двух человек на шахте «Воркутинская». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 6 марта, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

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Дознавателям предстоит установить виновных, допустивших нарушения требований промышленной безопасности, действия которых привели к тяжким последствиям.

«На месте происшествия работают следователи, проводятся допросы свидетелей», — уточнили в следственном управлении.

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На место происшествия выехал руководитель следственного отдела по Воркуте, а также следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в конвейерном штреке подготовительного забоя на шахте «Воркутинская» произошёл выброс метана. В результате погибли два человека.