Ижевск, , 10:51 — REGNUM В ходе совместных мероприятий сотрудники наркоконтроля МВД Удмуртии и ГИБДД задержали 25-летнего неработающего жителя республики, в автомобиле которого обнаружено два свёртка с курительными смесями синтетического происхождения общей массой 1,5 кг. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Кроме того, в квартире подозреваемого в ходе обыска изъяли 448 г другого наркотического вещества синтетического происхождения, а также упаковочный материал для фасовки наркотиков. Установлено, что задержанный является закладчиком интернет-магазина, наркотики он забирал в соседнем регионе для дальнейшего распространения на территории Удмуртии.

Было обнаружено два тайника в Завьяловском и Воткинском районе, которые он оборудовал. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере.

«За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — подчеркнули в ведомстве. Подозреваемый находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане в начале марта был задержан подросток, который подозревается в нескольких эпизодах «закладок» наркотических веществ. При личном досмотре у подростка 2003 года рождения изъяли 15 полимерных пакетов с наркотиками. По версии следствия, пакеты предназначались для дальнейшего сбыта. В этот же день было обнаружено в Кургане 15 закладок, которые, предполагается, сделал вышеуказанный несовершеннолетний.