Якутск, , 11:27 — REGNUM Минздрав Якутии получил результаты анализов трёх пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По информации вице-премьера Ольги Балабкиной, у всех обследованных с высокой температурой, анализы на коронавирусную инфекцию сданные 5 марта — отрицательные.

До этого ещё у двух вернувшихся якутян из Южной Кореи также были отрицательные результаты.

«Коронавирусной инфекции на территории Якутии нет», — заверила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 5 марта с подозрением на коронавирус были госпитализированы три человека, в том числе маленький ребёнок, которые прилетели из Южной Кореи в феврале.