Кабул, , 10:46 — REGNUM В Кабуле во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари раздались выстрелы. Стрельбу устроили неизвестные, сообщает Еtilaatroz 6 марта.

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По данным очевидцев, стрельба продолжается и сейчас. На место уже прибыли сотрудники полиции. Также по информации очевидцев события, есть погибшие и раненые. Однако официальные источники пока эти сообщения не подтверждают.

Отмечается, что одним из гостей церемонии был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в центре афганской столицы Кабула прогремел взрыв, на улице была слышна стрельба. Известно, что у здания военного университета взорвался заминированный автомобиль.

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