Таганрог, Ростовская область, , 10:44 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор подростку, ударившему сотрудницу полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как следует из материалов уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», инцидент произошёл в одном из таганрогских отделов полиции в октябре 2019 года. 17-летний местный житель в помещении отделения по делам несовершеннолетних ударил рукой сотрудницу полиции.

Суд назначил подростку 1,5 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.