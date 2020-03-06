Владивосток, , 10:56 — REGNUM В таможенных органах Дальнего Востока за первые два месяца 2020 года было оформлено на вывоз 69 тонн товаров медицинского назначения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

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В основном вывозились товары, на которые со 2 марта наложен запрет на перемещение через границу. Их объём в десять раз превысил объём ввоза аналогичного товара за весь 2019 год. С начала марта запрещены к вывозу из России медицинские маски, бахилы, марля, медицинские перчатки и некоторые виды дезинфицирующих средств.

«В таможенных органах Дальнего Востока за 2 месяца 2020 года было оформлено на вывоз 69 тонн таких товаров статистической стоимостью 2,3 млн долларов США, в 2019 году — 5,3 тонны статистической стоимостью 20 тысяч долларов США», — пояснил начальник отдела таможенной статистики ДВТУ Олег Нестеренко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Италии изучают ситуацию вокруг продажи в Неаполе медицинских масок с наценкой в 6 тысяч процентов.