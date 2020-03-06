Тобольский район, Тюменская область, , 10:38 — REGNUM В Тобольском районе Тюменской области объявилась новая вспышка гаффской болезни. Есть госпитализированные, сообщает Znak.com со ссылкой на информацию от местных жителей.

Якобы трое сельчан выловили рыбу в озере Эскаблы на границе Тюменской и Свердловской областей. После приготовления и употребления данной рыбы в пищу, мужчины были госпитализированы с признаками гаффской болезни.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области изданию подтвердили госпитализацию двух рыбаков, также их перевод в Тюмень, где успешно справились с осенней вспышкой гаффской болезни. Но наличие у них симптомов редкой болезни не комментируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района заболели редкой гаффской болезнью. Как установили лабораторные исследования, источником инфекции стала рыба из озера Андреевского. Вся рыба, добытая в этом водоёме и поставленная в торговые точки трёх регионов, уничтожена. Доступ к озеру закрыт на год. Все заболевшие прошли курс лечения от гаффской болезни и выписаны из тюменской инфекционной больницы.

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