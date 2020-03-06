Шелехов, Иркутская область, , 10:35 — REGNUM Материалы, собранные УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области позволили возбудить уголовное дело и задержать двух судебных приставов. Как сообщает региональное СУ СК РФ, должностные лица Шелеховского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Иркутской области подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностными лицами, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, мзду от физического лица в размере 60 тысяч рублей судебные приставы-исполнители получили за прекращение исполнительного производства по взысканию с лица денежных средств.

В настоящее время устанавливаются иные эпизоды получения взяток.