Юрга, Кемеровская область, , 10:32 — REGNUM Кемеровским спасателям пришлось спасать на реке Томь в районе села Поломошное семью из восьми человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Семья отправилась с правого берега реки от села Поломошное на левый берег в сторону Юрги. Добрались до острова Межевской, но дальше пройти не могли — из-за тёплой погоды на реке образовалась полынья. Глава семейства рискнул, но провалился под лед.

Спасатели на снегоходе эвакуировали людей с острова.

В ведомстве отметили, что в полутра километрах от происшествия действует санкционированная ледовая переправа, но кузбассовцы решили сократить путь и поставили под угрозу собственные жизни.