Магдагачи, , 10:39 — REGNUM Возгорание двухквартирного частного дома в Магдагачинском районе Приамурья увидел мужчина, работавший водителем пожарной машины, и не раздумывая кинулся спасать людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Живущий через дорогу мужчина разбудил жильцов дома. Впоследствии на место происшествия прибыл весь личный состав местной пожарной части — 15 человек и 5 человек добровольной пожарной команды Покровского рудника. Также было задействовано 6 единиц техники.

«В результате возгорания сгорела одна половина дома, гараж, летняя кухня и баня. Огнеборцам удалось спасти вторую квартиру, гараж и кухню», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, двое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре жилого дома в Алтайском крае.