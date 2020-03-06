Павлодар, Казахстан, , 10:22 — REGNUM Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся на трассе Кызыл-Орда — Павлодар в Павлодарской области Казахстана, сообщили 6 марта в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 марта в 00:15 (5 марта 21:15 мск). В автобусе «Мерседес» находились 28 человек, в том числе двое водителей и 26 граждан Узбекистана.

Все пассажиры уехали на попутном транспорте, а водители остались возле автобуса. Медики осмотрели пассажиров — пострадавших нет. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в результате ДТП в Узбекистане погибли 2096 человек, что на 7,3% меньше, чем в 2018 году.

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