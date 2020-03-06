Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Приморском районе Петербурга в ночь на 6 марта от ножевого ранения погиб молодой мужчина, работавший грузчиком алкомаркета. По предварительным данным, смертельный удар ему нанес коллега в ходе уличного бытового конфликта.

Первыми о трагедии сообщили очевидцы в социальной сети. «В 00:40 на Комендантском проспекте 21 корпус 2 напротив 3-го подъезда был убит человек на вид лет 25-ти. Умер от удара ножом. Ударивший ножом убежал. Рядом сидел другой парень и плакал», — написал местный житель.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», на месте происшествия прибывшими полицейскими был обнаружен труп мужчины с резаным ранением грудной клетки. 28-летний погибший был ранее судим за хранение наркотиков.

По словам другого грузчика, оказавшегося свидетелем конфликта, у погибшего возникла ссора с начальником смены того же магазина, 27-летним жителем Самарской области, переросшая в убийство. Подозреваемого ищут.