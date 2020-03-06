Кемерово, , 10:19 — REGNUM Начальник контрольно-пропускной службы кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского оштрафован за халатность, из-за которой был похищен младенец. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, начальник контрольно-пропускной службы кузбасской больницы в рамках своих обязанностей должен был контролировать контрольно-пропускную службу медучреждения. Однако посторонняя женщина смогла спокойно пройти в акушерское отделение и похитить младенца.

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Как уточнили в ведомстве, суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.