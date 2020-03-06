Самара, , 10:20 — REGNUM Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков в Самаре. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полицию доставили уроженца одной из соседних республик за административное правонарушение.

Во время досмотра у молодого человека 2000 года рождения было обнаружено 18 свертков, в которых находился героин. По словам задержанного они предназначались для сбыта путем тайников-закладок.

По версии следствия, мужчина успел сделать 20 закладок в Самаре. Пять из них полицейские обнаружили и отправили на экспертизу.

Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, полицейские нашли в ней более ста свертков с веществом и электронные весы.

Отмечается, что общая масса вещества составила 353,45 граммов, что соответствует крупному размеру.

В отношении подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228−1 и ч. 3 ст. 228−1, УК РФ.

В настоящее время молодой человек находится под арестом.

Материалы уголовных дел соединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.

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