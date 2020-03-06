Иркутск, , 10:12 — REGNUM По итогам прокурорской проверки в Качугским участком Межрайонного филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» выявлены существенные нарушения. Как сообщает сайт прокуратуры Приангарья, установлены факты использования лесов в отсутствие проекта освоения лесов, а также нарушения порядка использования посадочного материала для лесовосстановления на землях лесного фонда Иркутской области.

«В связи с чем прокуратурой района в адрес директора ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отмечают прокуроры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам проверки Байкальской природоохранной прокуратуры было заявлено, что в сфере лесовосстановления в Иркутской области и Забайкалье выявлены нарушения, характер и масштабность которых говорит о том, что соответствующие ведомства долгое время не выполняли свою работу.

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В январе 2020 года было объявлено о реорганизации регионального государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области».

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