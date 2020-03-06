Гватемала, , 10:11 — REGNUM Ситуация стихийного бедствия объявлена в Гватемале в связи с угрозой проникновения в страну коронавируса COVID-19. Об этом написал гватемальский президент Алехандро Джамматеи в Twitter.

Он отметил, что решение об объявлении бедствия было принято на собрании правительства. Указ немедленно вступил в силу, он означает в числе прочего усиление пограничного контроля.

Пока на территории Гватемалы не зафиксирован ни один случай коронавирусной инфекции. Ранее стало известно о проникновении COVID-19 в Мексику, которая граничит с Гватемалой, и Коста-Рику.

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