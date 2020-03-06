Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин обратился Минпромторг РФ с крупным заказом — привезти на полуостров 500 тыс. медицинских масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Маски, как сказал Владимир Илюхин, заказаны, и в скором времени поступят в регион.

«Минпромторг обещал помочь», — пояснили в правительстве.

При этом чиновники заверяют, что в больницах медицинских масок достаточно — дефицита нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках полуострова уже в середины февраля нет ни масок, ни антисептиков для рук. Подобная ситуация во всех регионах Дальнего Востока.