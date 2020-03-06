Джакарта, , 09:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в районе Савалунто индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает информационный портал Detik.

Согласно информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 5 марта в 22:55 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился на суше в 12 км к юго-востоку от Савалунто», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи города Туапеджат, индонезийской провинции Западная Суматра.

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