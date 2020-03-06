Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM Уже бывшего сотрудника ДПС в Екатеринбурге подозревают в сексуальных отношениях с двенадцатилетней девочкой.

Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на собственные источники, экс-инспектор имел связь с несовершеннолетней с сентября 2019 года по февраль 2020 года. На 35-летнего мужчину заведены восемь уголовных дел о половых сношениях и прочих действиях сексуального характера с лицом, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Сотрудника ДПС с позором уволили в марте 2020 года.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что в отношении всех руководителей подозреваемого начата служебная проверка. Экс-сотрудника вычислили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года жертвой педофила стала маленькая девочка из посёлка Горный щит в черте Екатеринбурга. СКР инициировал проверку данных сведений.

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