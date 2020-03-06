Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM Полицейские в Бурятии нашли 11-летнего школьника, объявленного в розыск сегодня, 6 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

«С ним все в порядке», — говорится в коротком сообщении.

Больше никаких подробностей в ведомстве не привели.

Напомним, накануне мать мальчика отвезла его в школу, после чего уехала на работу. Однако вечером сын домой не вернулся, а классный руководитель сообщила, что на уроках его также не было. По факту исчезновения школьника в СКР начали доследственную проверку.

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