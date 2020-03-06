Владивосток, , 09:37 — REGNUM В дежурную часть отдела МВД России по городу Артёму обратилась директор школы, которая рассказала, что у одного из учеников имеются следы побоев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Инспектор по делам несовершеннолетних обнаружила на теле мальчика синяки, а сам он пояснил, что так его избила мать за плохие оценки в дневнике. Мать рассказала, что не смогла придумать другого способа повлиять на успеваемость своего сына, кроме как использовать в воспитательных целях ремень.

«Судебно-медицинская экспертиза установила: телесные повреждения, причиненные ребёнку, относятся к категории легких и не повлекли за собой серьёзных последствий», — говорится в сообщении.

Решением суда правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа. Семья поставлена на профилактический учёт в городском отделе внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре разгорается скандал: житель города заявил о том, что его сына избил педагог в социальном центре.