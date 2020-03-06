Красноярск, , 09:18 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор двум жителям Иркутска за убийство предпринимателя в 2013 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 марта в Следственном комитете РФ.

31-летний иркутянин признан виновным в организации убийства по найму, 27-летний — в пособничестве в убийстве по найму. Ранее, 21 февраля 2020 года, обоих мужчин признали виновными присяжные заседатели.

Установлено, что в 2013 году в Ленинском районе Красноярска недалеко от автомойки убили 38-летнего мужчину, занимавшегося реализацией пылесосов.

Партнёр погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом и обратился к своему знакомому — 24-летнему иркутянину. Он попросил жителя Иркутска убить своего партнёра за деньги. Знакомый согласился организовать убийство предпринимателя и с этой целью обратился к трём своим знакомым, в том числе к 21-летнему жителю Иркутска. Они согласились совершить преступление за деньги.

В октябре 2013 года четыре человека приехали из Иркутска в Красноярск. Несколько дней они следили за мужчиной. 31 октября 2013 один из них при пособничестве остальных убил предпринимателя, используя нож. Это произошло у здания, где располагался офис фирмы.

За свои услуги каждый подсудимый получил около 100 тысяч рублей. Фигуранты уголовного дела долго скрывались от следствия. Их нашли лишь в 2017 году. Ранее были направлены в суд уголовные дела в отношении троих обвиняемых.

Суд приговорил 31-летнего мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима, 27-летнего — к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске трое местных жителей осуждены за заказное убийство.

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