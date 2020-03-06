Пекин, , 09:18 — REGNUM Количество ввозных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Китае выросло до 36. Такие данные приведены в опубликованном 6 марта заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Уточняется, что за сутки 5 марта в стране зафиксировано 16 ввозных случаев. В северо-западную провинцию Ганьсу въехало 11 носителей вируса, четверо прибыли в Пекин, один — в Шанхай.

В общей сложности подобных случаев 36, гражданство заражённых людей не указано.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 марта в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались 30 человек.

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